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Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена
Ольга Буназів з Чернівців просуває кремлівські наративи
фото з відкритих джерел

Дівчина регулярно публікує заклики до збереження Московського патріархату

Нацвідбір на Євробачення-2024 був інклюзивним: в етері були присутні перекладачки жестовою мовою. Та до однієї з них – Ольги Буназів – у мережі виникли запитання через прихильність до УПЦ Московського патріархату. Дівчина зневажливо ставиться до ПЦУ та просуває російські наративи.

Цьогоріч нацвідбір на Євробачення-2024 потішив нововведенням – його мали можливість переглядати люди з порушеннями слуху. Ольга Буназів та Катерина Заботкіна перекладали пісні артистів, слова ведучих і членів журі жестовою мовою. Після нацвідбору у мережі виникли запитання до однієї з перекладачок – Ольги Буназів з Чернівців. Зокрема, запідозрили її прихильність до Московського патріархату. Це помітно з особистої сторінки дівчини – усі публікації на тему вона зберегла в серії сторіз.

Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 1
Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 2

В Ольги Буназів понад 7 тис. підписників. На цю авдиторію вона поширює інформацію щодо УПЦ та різко критикує заборону Московського патріархату, виселення монахів з Києво-Печерської лаври, перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

На думку Ольги Буназів, судячи з її сторіз, УПЦ не пов'язана з Росією та не працює на країну-терориста. З початком повномасштабного вторгнення церква начебто розірвала зв'язки з Москвою.

Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 3
Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 4

«В Україні є УПЦ та ПЦУ. В УПЦ блаженнішого Онуфрія обирав український народ та священство. В ПЦУ Варфоломій самопроголошений блаженніший, його ніхто не обирав. Далі просто, ПЦУ об'єдналось з владою, і жадають знищити УПЦ», – писала дівчина.

Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 5

Перекладачка поширює кремлівські наративи з приводу МП та церкви в Україні, зневажливо порівнює митрополита Київського Епіфанія зі злом.

Одна з сурдоперекладачок нацвідбору на Євробачення – прихильниця УПЦ МП: мережа обурена фото 6

Як відомо, інша перекладачка зачарувала мережу. Катерина Заботкіна, яка перекладала на жестову мову тексти фіналістів нацвідбору, стала зіркою мережі ввечері 3 лютого. Коли почалися проблеми з голосуванням, користувачі жартома пропонували обрати її претендентом на Євробачення.

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Теги: церква Євробачення Московська церква в Україні

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