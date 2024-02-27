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Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, підозрюваного у держзраді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, підозрюваного у держзраді
Митрополита Феодосія екстрено госпіталізовано
фото з відкритих джерел

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Феодосій потрапив до лікарні через гіпертонічний криз

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Феодосій (Снігірьов) потрапив до лікарні. Про це повідомляє пресслужба Черкаської єпархії.

Митрополита Феодосія екстрено госпіталізовано в стаціонар у зв'язку з погіршенням здоров'я. Зокрема, у митрополита Московської церкви стався гіпертонічний криз.

Так, представники Московської церкви в Україні закликали молитися за митрополита.

«У всіх православних християн просимо сугубих молитов за здоров'я владики Феодосія!» – йдеться в повідомленні.

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Феодосій потрапив до лікарні через гіпертонічний криз
Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Феодосій потрапив до лікарні через гіпертонічний криз
фото: скріншот

Як повідомлялося, в Україні судитимуть митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, який перебуваючи під постійним домашнім арештом, продовжував через соцмережі розплювати релігійну ненависть. 

Раніше керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій записав звернення з домашнього арешту. Одіозний митрополит російською мовою закликав вірян виходити на акції протесту за Московську церкву в Україні. Також Феодосій взявся погрожувати українській владі, яка очищує Києво-Печерську лавру від «руського міру». 

Зазначимо, що СБУ з'ясувала, що у 2020 році клірик Снігірьов віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном Російської православної церкви. Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів. Серед них – patriarchia.ru та pravoslavie.ru, на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. Крім того, на сайті митрополит вихваляв московських священиків, які допомагають агресору, а також закликав до об’єднання релігійних громад у війні проти України.

До слова, першу підозру митрополит отримав ще в лютому. СБУ зібрала докази вини Феодосія у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Нещодавно керівник Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосій отримав другу підозру.

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Теги: Московська церква в Україні здоров'я лікарня Черкащина

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