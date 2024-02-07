Рада звільнила члена ЦВК Буглака, який влаштував комфортне життя у Флориді

Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі, куди виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака, який виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець, який так і не повернувся в Україну, продовжував отримувати зарплату.

«Через сім місяців після розслідування «Схем» парламент нарешті звільнив Буглака Юрія з посади члена ЦВК», – написав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними нардепа, «за» постанову #10327 проголосували 300 депутатів.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі, куди виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі та протягом усього 2022 року отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». Із весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.Відтоді чиновник не повертався, хоча і зберігає свою посаду, отримує зарплату та інші виплати.

Також у серпні 2023 року фракція «Європейська Солідарність» зареєструвала проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК. Авторами постанови стали нардепи Артур Герасимов та Ірина Геращенко.

Як стало відомо «Главкому», відразу після того, як «Європейська Солідарність» ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася і заява від самого Буглака.