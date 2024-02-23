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Верховна Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Верховна Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
Українці зможуть користуватися зв'язком у країнах Європи без додаткових платежів протягом чотирьох місяців
фото з відкритих джерел

З ухваленням законопроєкту Україна виконає одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій

У п'ятницю, 23 лютого, Верховна рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №10265 єдину роумінгову зону з ЄС. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Документ передбачає, що українці зможуть користуватися зв'язком у країнах Європи без додаткових платежів протягом чотирьох місяців, а європейські гості – в Україні.

«Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з Європейським Союзом. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом», – написав Федоров.

Нагадаємо, законопроєкт щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу був зареєстрований в парламенті 17 листопада 2023 року. 

Зазначалося, що це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

Українці отримають можливість користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС і не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

До слова, сьогодні Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання. «За» проголосували 236 народних депутатів. 

Закон спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано в пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Теги: Верховна Рада українці Михайло Федоров законопроєкт

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