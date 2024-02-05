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Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
Архімандрит переконаний, що УПЦ (МП) не зникне, навіть за умови заборони світським законом
фото: glavcom.ua

Кирило Говорун: «Після початку повномасштабної війни ми говоримо лише про сотні громад, які перейшли, а не про тисячі, як мало би бути»

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не зникне, навіть якщо її заборонити законом. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив архімандрит Кирило Говорун, відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів.

«Навіть якщо її заборонити світським законом, вона не зникне – вона просто перейде в інший напівлегальний чи нелегальний статус. Адже є реальні люди, реальні громади УПЦ МП, і вони нікуди не випаруються. Їх всіх не можна буде розчинити в УПЦ/ПЦУ. Хоча розрахунок УПЦ/ПЦУ полягає у тому, щоби розчинити громади УПЦ МП у собі, як мішок з цукром, даруйте за грубість», – зазначив він.

Говорун додав, що вітає перехід окремих громад УПЦ переходять до ПЦУ, але підкреслив, що йдеться лише «про сотні громад, а не про тисячі, як мало би бути». Архімандрит зауважив, що у 2018 році був впевнений у швидкому переході, але цей прогноз виявився помилковим.

На думку Кирила Говоруна, «розчинення УПЦ в ПЦУ» не буде. Він переконаний, що має відбутися якесь «інституційне зближення, знайтися формула співіснування».

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».

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Теги: церква Московська церква в Україні православна церква Кирило Говорун

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