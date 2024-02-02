Архімандрит Говорун пояснив, чому деякі українці досі не зреклися Московської церкви

УПЦ МП фактично залишається частиною РПЦ, яка закликає вбивати українців. Чи є пояснення такої реальності?

Через російську агресію українці стають біженцями, але вже за кордоном усе одно продовжують бути з Московською церквою (УПЦ МП). Остання ж фактично залишається частиною Російської православної церкви (РПЦ), яка закликає вбивати українців. Причину такої реальності в інтерв’ю «Главкому» пояснив відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

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«У кожної людини своя історія і причини. Так, хтось ходив до храмів УПЦ МП в Україні, потім виїхав за кордон і ходить у ті самі храми – для них ніяких юрисдикційних змін не відбулося. Також багато з тих, хто ходив до храмів УПЦ МП, нині вже не хочуть туди ходити, шукаючи альтернативу. А з цим за кордоном дуже складно», – запевнив архімандрит.

Через це, за його словами, виникають унікальні ситуації: «Я знаю одну громаду у Стокгольмі, яка хоче бути самою по собі. Вони не хочуть співпрацювати з місцевим Константинопольським митрополитом. А якщо говорити точніше, то він не хоче з ними мати справи. Тому громада у Стокгольмі, про яку я розповідаю, намагається отримати підтримку з боку УПЦ/ПЦУ, але поки не знаходить. Ця конкретна громада у столиці Швеції опинилася у ще більш підвішеному стані, ніж навіть громади УПЦ МП, які теж є у Скандинавії. Проте у Швеції ми вирішили деякі питання з альтернативами».

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Говорун також розповів, у яких країнах УПЦ МП збільшується зараз: «Думаю, Італія та Німеччина... Насправді скрізь, крім Польщі, Чехії і Словаччини, бо там є свої помісні церкви, з якими в УПЦ МП гарні взаємини».

Нагадаємо, що Московська церква в Україні видала цьогорічний православний церковний календар з братією Києво-Печерської лаври в юрисдикції УПЦ МП російською мовою.

Раніше Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні.