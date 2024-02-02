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Архімандрит Говорун пояснив, чому деякі українці досі не зреклися Московської церкви

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Архімандрит Говорун пояснив, чому деякі українці досі не зреклися Московської церкви
УПЦ МП фактично залишається частиною РПЦ, яка закликає вбивати українців
колаж: tsn.ua

УПЦ МП фактично залишається частиною РПЦ, яка закликає вбивати українців. Чи є пояснення такої реальності?

Через російську агресію українці стають біженцями, але вже за кордоном усе одно продовжують бути з Московською церквою (УПЦ МП). Остання ж фактично залишається частиною Російської православної церкви (РПЦ), яка закликає вбивати українців. Причину такої реальності в інтерв’ю «Главкому» пояснив відомий в Україні богослов, викладач багатьох західних університетів, архімандрит Кирило (Говорун).

«У кожної людини своя історія і причини. Так, хтось ходив до храмів УПЦ МП в Україні, потім виїхав за кордон і ходить у ті самі храми – для них ніяких юрисдикційних змін не відбулося. Також багато з тих, хто ходив до храмів УПЦ МП, нині вже не хочуть туди ходити, шукаючи альтернативу. А з цим за кордоном дуже складно», – запевнив архімандрит.

Через це, за його словами, виникають унікальні ситуації: «Я знаю одну громаду у Стокгольмі, яка хоче бути самою по собі. Вони не хочуть співпрацювати з місцевим Константинопольським митрополитом. А якщо говорити точніше, то він не хоче з ними мати справи. Тому громада у Стокгольмі, про яку я розповідаю, намагається отримати підтримку з боку УПЦ/ПЦУ, але поки не знаходить. Ця конкретна громада у столиці Швеції опинилася у ще більш підвішеному стані, ніж навіть громади УПЦ МП, які теж є у Скандинавії. Проте у Швеції ми вирішили деякі питання з альтернативами».

Говорун також розповів, у яких країнах УПЦ МП збільшується зараз: «Думаю, Італія та Німеччина... Насправді скрізь, крім Польщі, Чехії і Словаччини, бо там є свої помісні церкви, з якими в УПЦ МП гарні взаємини».

Нагадаємо, що Московська церква в Україні видала цьогорічний православний церковний календар з братією Києво-Печерської лаври в юрисдикції УПЦ МП російською мовою. 

Раніше Російська православна церква (РПЦ) випустила «Патріарший календар», у якому розмістила фото, зокрема, очільника УПЦ МП Онуфрія та інших архієреїв Московської церкви в Україні.

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Теги: Московська церква в Україні РПЦ Кирило Говорун релігія

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