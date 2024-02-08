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Київрада звернулась до Мінкульту через академію Чайковського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київрада звернулась до Мінкульту через академію Чайковського
Київрада хоче перейменувати Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського
фото з відкритих джерел

Депутати Київради зазначають, Чайковський є одним із найвідоміших у світі російських композиторів

Київрада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики щодо перейменування Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Під час пленарного засідання, 8 лютого, таке рішення підтримали 67 депутатів. Про це йдеться на сайті міськради.

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті надала фаховий висновок, згідно з яким назва академії не пов’язана із символікою російської імперської політики, а подальше функціонування цієї назви є використанням імені Чайковського пропагандою російської імперської політики.

«Петро Чайковський є російським композитором, більшу частину життя прожив у Російській Імперії. Всі його опери, кантати, переважна більшість камерно-вокальної музики складені саме на російські тексти. Це стосується і вокальної музики Чайковського, написаної на вірші Т. Г. Шевченка. За життя він стверджував, що неймовірно любить російський елемент у всіх його проявах, що він росіянин у цілковитому розумінні цього слова. До того ж попередниця Національної музичної академії – Київська консерваторія, як вищий навчальний заклад з'явилася лише в 1913 році, тобто через 20 років після смерті композитора. Отже, будь-які припущення щодо безпосередньої ролі Чайковського в заснуванні закладу безпідставні», – процитували у Київраді депутатку та очільницю постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторію Муху.

Депутатка також додала, що Чайковський – це один із найвідоміших у світі російських композиторів, який до того ж є символом культури країни-агресорки та культурним маркером «руського міра». 

«Росія завжди намагалась знищити українську державність та ідентичність українського народу. Штучне знищення відмінностей між українською та російською національними ідентичностями цілком вкладається в російську ідеологему про «єдиний народ» зі спільною історією та культурою. Це становить реальну загрозу для національної безпеки України. У 1940 році під час відзначення 100-річного ювілею Чайковського присвоєння Київській державній консерваторії імені російського композитора було втіленням русифікації. Це чітка складова пропаганди російської імперської політики. Найбільш відомий балет Чайковського «Лебедине озеро» і досі чітко асоціюється з політичними кризами Радянського Союзу та сучасної Росії», – додала Муха.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Шевченківському та Солом’янському районах міста.

Як повідомлялося, у Верховній Раді створюють спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини.

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Теги: Київ Київрада університет депутат декомунізація

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