Марш за права тварин дістався Антарктиди – акцію підтримали українські полярники

Полярники переконані, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях

Учасники антарктичної експедиції підтримують прагнення учасників Маршу щодо дбалого ставлення до тварин

У Києві та ще 30 містах 5 вересня відбувся четвертий всеукраїнський Марш за права тварин. Організатори його виступають за цирк без тварин, заборону хутряних ферм, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

До заходу приєдналися також українські полярники. Учасники експедиції на антарктичній станції «Академік Вернадський» вийшли на Всеукраїнський марш за тварин, щоби наголосити на важливості захисту тварин та переконати політиків, суддів, поліцію, чиновників та кожного українця вживати активних заходів для збереження життя. Відповідний допис опубліквано на сторінці станції у Facebook.

«Ми, учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, перебуваючи у віддаленій Антарктиді на українській науковій станції «Академік Вернадський», маємо змогу спостерігати і вивчати тварин в природному заповідному середовищі, яке стало таким завдяки послідовним зусиллям міжнародної наукової та природоохоронної спільноти. Проте, ще не так давно ставлення до тварин у цьому регіоні нашої планети було зовсім іншим. Ще у 20-му столітті до тварин тут ставилися як до ресурсу, зокрема популяції китів нещадно експлуатували в ході китобійного промислу, і навіть заборона промислу досі не призвела до відновлення чисельності усіх видів.

Ми підтримуємо прагнення учасників Маршу щодо дбалого ставлення до тварин. Зокрема, ми щиро переконані, що морські ссавці мають жити виключно в морях і океанах, а не в дельфінаріях. Разом з вами ми поділяємо намір докласти якнайбільше зусиль для захисту довкілля, адже збереження планети починається з побутового рівня, та закликаємо кожного до гуманного поводження з тваринами», – ідеться в повідомленні.

До слова, на Київщині жінка влаштувала притулок для тварин прямо у себе вдома. У квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.

Нагадаємо, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

Тим часом, у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.