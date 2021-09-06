  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тварину на ім&rsquo;я Арчі адміністрація закладу помістила в клітку - Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)
    Тварину на ім’я Арчі адміністрація закладу помістила в клітку
    Фото: kyiv.media

    Керівництво BarDuck пішло назустріч активістам і погодилося добровільно передати птаху в притулок диких тварин

    Зооактивісти організації UAnimals забрали з одного з київських закладів мережі BarDuck живу качку, яку там тримали в неналежних умовах. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

    Повідомляється, що тварину на ім’я Арчі адміністрація закладу помістила в клітку, щоб урізноманітнити інтер’єр бару.

    «Бідолашну водоплавну птаху помістили в маленьку клітку, щоби, ймовірно, якось урізноманітнити інтер’єр. Качку тримають без доступу до денного світла та без обов’язкової для водоплавних птахів купальної канавки, яка має бути завширшки мінімум 1 метр!» – зазначається в повідомленні.

    Керівництво BarDuck пішло назустріч активістам і погодилося добровільно передати птаху в притулок диких тварин, де їй обіцяють набагато кращі умови. Для цього сторони навіть підписали необхідні документи, і BarDuck зобов’язалися більше не утримувати тварин таким чином.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)
    Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)
    Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)

    Зоозахисники також звернулися із закликом до інших організацій, які мають тварин і при цьому не надають їм необхідних умов – передати їх в притулок, або зв’язатися з UAnimals.

    «Вкотре нагадуємо, що тварини – це живі створіння, а не елементи декору. Утримуючи їх, ви за законом України повинні дотримуватися встановлених норм і дбати про стан здоров’я та добробут тварини. Годі експлуатувати тварин як витратний матеріал!» – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.

    До слова, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

    Тим часом, у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

    Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

    Теги: документи тварини притулок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)