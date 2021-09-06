Зоозахисники врятували качку зі столичного пабу (фото)

Керівництво BarDuck пішло назустріч активістам і погодилося добровільно передати птаху в притулок диких тварин

Зооактивісти організації UAnimals забрали з одного з київських закладів мережі BarDuck живу качку, яку там тримали в неналежних умовах. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Повідомляється, що тварину на ім’я Арчі адміністрація закладу помістила в клітку, щоб урізноманітнити інтер’єр бару.

«Бідолашну водоплавну птаху помістили в маленьку клітку, щоби, ймовірно, якось урізноманітнити інтер’єр. Качку тримають без доступу до денного світла та без обов’язкової для водоплавних птахів купальної канавки, яка має бути завширшки мінімум 1 метр !» – зазначається в повідомленні.

Керівництво BarDuck пішло назустріч активістам і погодилося добровільно передати птаху в притулок диких тварин, де їй обіцяють набагато кращі умови. Для цього сторони навіть підписали необхідні документи, і BarDuck зобов’язалися більше не утримувати тварин таким чином.

Зоозахисники також звернулися із закликом до інших організацій, які мають тварин і при цьому не надають їм необхідних умов – передати їх в притулок, або зв’язатися з UAnimals.

«Вкотре нагадуємо, що тварини – це живі створіння, а не елементи декору. Утримуючи їх, ви за законом України повинні дотримуватися встановлених норм і дбати про стан здоров’я та добробут тварини. Годі експлуатувати тварин як витратний матеріал!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині у квартирі мешканки міста Василькова виявили 50 тварин. В одній кімнаті перебувало 17 собак та 9 котів.

До слова, 25 липня, сталась пожежа на території тваринного притулку поблизу с. Ходосівка.

Тим часом, у Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї.

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.