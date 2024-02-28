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Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради

Катерина Іванова
glavcom.ua
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради
Раніше повідомлялося, що до закону про мобілізацію подали понад 1300 правок
фото: Getty Images

До законопроєкту про мобілізацію подано чи не найбільше правок за всю історію – нардеп

Народний депутат від «Голосу» та секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі комітет розглядає численні правки, внесені до законопроєкту про мобілізацію. Про це він розповів у коментарі Українській правді та РБК-Україна.

За словами нардепа, багато з правок дублюються, також частина різні за формою, але збігаються по суті. Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки, наприклад, обмеження прав, демобілізація тощо. Далі комітет буде голосувати за кожен з цих блоків.

«Тому комітет поблоково ухвалював рішення по окремих напрямках. А надалі, розуміючи фінальне рішення, будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Ми пройшли лише частину з цих блоків», – розповів Костенко.

За його словами, найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації.

«Законопроєкт, в який подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор», – зауважив нардеп.

Стало відомо, що комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись. Крім того, не було ухвалене рішення щодо того, щоб консульства обмежували свої послуги для українців за кордоном, але це питання ще буде обговорюватися.

Нагадаємо, Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію. Юлія Тимошенко також додала, що веде переговори з військовим керівництвом країни щодо доцільності відкликати законопроєкт, проти якого виступає абсолютна більшість суспільства. 

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Теги: депутат законопроєкт Роман Костенко повістка роман кордон послуги Україна демобілізація обмеження

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