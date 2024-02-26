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Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального
Орбан заявив, що «шовіністи не заслуговують на повагу в парламенті Угорщини»
фото з відкритих джерел

Орбан і депутати його фракції відмовилися вшановувати пам'ять Навального

Фракція партії прем’єра Угорщини «Фідес» не захотіла вставати на хвилину мовчання у пам’ять про російського політика Олексія Навального, а сам Віктор Орбан заявив, що він не вартий пошани, тому що був шовіністом. Про це повідомляє AFP.

Угорщина утрималася від заяв після звісток про смерть Навального в ув’язненні.

На парламентському засіданні 26 лютого опозиційний депутат закликав усіх встати і вшанувати хвилиною мовчання російського політика. Орбан і депутати його фракції після цього залишилися на місцях. 

Згодом Орбан подякував фракції за «зваженість» щодо Навального.

«Шовіністи не заслуговують на повагу в парламенті Угорщини, і ті, хто називав грузинів «гризунами» під час російсько-грузинської війни, не будуть мати вшанування», – сказав угорський прем’єр.

Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.

До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.

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Теги: Віктор Орбан Олексій Навальний депутат прем’єр-міністр смерть

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