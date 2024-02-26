Орбан відмовився вшановувати пам’ять Навального
Орбан і депутати його фракції відмовилися вшановувати пам'ять Навального
Фракція партії прем’єра Угорщини «Фідес» не захотіла вставати на хвилину мовчання у пам’ять про російського політика Олексія Навального, а сам Віктор Орбан заявив, що він не вартий пошани, тому що був шовіністом. Про це повідомляє AFP.
Угорщина утрималася від заяв після звісток про смерть Навального в ув’язненні.
На парламентському засіданні 26 лютого опозиційний депутат закликав усіх встати і вшанувати хвилиною мовчання російського політика. Орбан і депутати його фракції після цього залишилися на місцях.
Згодом Орбан подякував фракції за «зваженість» щодо Навального.
«Шовіністи не заслуговують на повагу в парламенті Угорщини, і ті, хто називав грузинів «гризунами» під час російсько-грузинської війни, не будуть мати вшанування», – сказав угорський прем’єр.
Нагадаємо, що 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Володимир Зеленський заявив, що опозиціонера вбив Путін. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден виступив із офіційною заявою у зв'язку із повідомленнями про смерть російського опозиціонера.
До слова, Людмила Навальна, мати російського опозиціонера Олексія Навального, записала звернення, у якому стверджує, що її сина хочуть поховати таємно.
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