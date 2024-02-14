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Депутати Верховної Ради обговорюють регулювання Telegram

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати Верховної Ради обговорюють регулювання Telegram
Раніше представник ГУР заявив, що Telegram несе низку загроз для безпеки України
фото з відкритих джерел

За словами Герасим’юк, заходи з регулювання Telegram потрібно добре обміркувати

Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Про це розповіла голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк в інтерв'ю «Ми-Україна».

«Минулого тижня я чула від певних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів», – зазначила вона.

Герасим’юк зазначила, що заходи з регулювання месенджера потрібно добре продумувати.

«Але те, що з цим треба давати раду – це факт», – наголосила голова Нацради.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що заборона популярного в Україні месенджера Telegram можлива за умови, якщо влада отримає документи, які підтвердять наявність загрози. За його словами, Telegram є системою впливу, де люди за гроші починають просувати ті чи інші речі.

Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головна проблема більшості Telegram-каналів, які зараз працюють в Україні, це їхня анонімність. Також вони повинні дотримуватися загальноприйнятих журналістських стандартів.

До слова, Російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої.

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Теги: Ольга Герасим’юк депутат Telegram соцмережі

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