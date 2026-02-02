Головна Країна Суспільство
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Зустріч зі старцем Семеоном стала уособленням єдності Старого та Нового Завітів
фото з відкритих джерел

Стрітення Господнє – одна з важливих подій земного життя Ісуса Христа – його зустріч із праведним старцем Симеоном

Стрітення Господнє – одне з найдавніших християнських свят, занесене до числа 12 найважливіших дат у церковному календарі. Це одне з найдавніших релігійних свят. Прийнято вважати, що саме цього дня, на 40 день після народження Ісуса, Діва Марія і Йосиф прийшли з немовлям в Єрусалимський храм, щоб принести богу подячну жертву за первістка. Для обряду посвяти їх зустрів старець Симеон. Він прожив майже 300 років, оскільки ангел пообіцяв йому, що Симеон житиме, поки не зустріне Спасителя людства. У немовляті Ісусі Симеон відразу визнав Месію. Праведний Симон вважається свідком Божественного походження Христа.

«Главком» нагадує, 1 вересня 2023 року Українська православна церква (ПЦУ) та Українські греко-католицькі церкви перейшли на новоюліанський календар, усі церковні урочистості змістилися на 13 днів назад. Таким чином, неперехідні православні свята нині збігаються з католицькими.

Привітання зі Стрітенням Господнім у прозі

У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.

***

У цей день хочеться побажати тільки найсвітлішого. Хай серце вірить в чудеса, які завжди збуваються. Здоров’я, мир і любов ніколи не покидають ваш дім. А удача буде вірним помічником в будь-якій справі.

***

Вітаю з величним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон з немовлям Ісусом, а зима – з весною, хочу побажати вам віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри і надії, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

***

*** 

Зі Стрітенням Господнім! Нехай із Вашого життя назавжди підуть холоди, зникнуть злість і нерозуміння, нехай у серці розквітне весна і прожене смуток. Бажаємо, щоб Ваше життя було щасливим і радісним.

***

У це чарівне свято, коли сувора пані Зима зустрічається з молодою дівчиною на ім'я Весна, щоб передати їй свої права, хочеться побажати всім тільки весняного тепла, душевного добра, сонячних днів і міцного здоров'я. Нехай ваше життя осяває яскраве світло любові, щастя і турботи!

***

***

З радістю вітаю тебе з святом Стрітення Господнього! Нехай день, в який старий світ прийняв свого Спасителя, і для тебе буде початком радісного, світлого і чистого життя! Нехай всі біди і нещастя залишаться в минулому, а замість них твій дім наповниться щастям і любов’ю!

***

Привітання зі Стрітенням Господнім у віршах

У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,Гріховність люду очищає!

***

Сьогодні православний весь народ,
У храм свічки освячувати йде,
Сьогодні Стрітення - прекрасний день,
І хоч зима ще свою кидає тінь,
Але знаємо ми, вже недовго їй залишилося,
Адже весна на горизонті з'явилася,

***

Зі святом Стрітення Господнього!
Нехай в сім’ї панують любов і світло,
Нехай ще добріше весь світ сьогодні
Буде до вас. Нехай скаже бідам – «ні!».
Нехай Він руку свою простягне –
І душа, як троянда, розквітне.
Будьте до Бога ви сповнені уваги –
І любов навічно до вас прийде.

***

Стрітення Господнє – урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні душею так багаті!
Бажаю вам чудесної душевної чистоти,
Нехай волею небесною здійсняться мрії!

***

У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!

***

Зі Стрітенням Господнім!
Хай Господь дарує
Ніжність і тепло.
Хай панують в домі
Щедрість і добро.
Хай від бід накриє
Янгола крило,
Щоб усе погане
Назавжди пішло.
Надія хай не покидає,
Господь здоров`я добавляє!

***

Ми святкуємо Стрітення —
Ісуса в храм входження,
Молитвою чистою, радісною,
Ми свято освятимо!
Бажаю славному люду,
Святому православному,
Щоб світлим почуттям, милостивим
Наповнилися серця!
Днів християнських праведних,
Вчинків тільки правильних,
Молитвою щирою шануйте
Всевишнього Творця!

***

Господь безмежно вірний
Словам, що раз сказав.
Адаму він і Єві
Христа пообіцяв.
І зустрілися Завіти:
Старий з тим, що новий.
Стрітення навіки
Хай буде нам урок:
– Господь іде назустріч
Лише до тих, хто шукає вічність.

Привітання зі Стрітенням Господнім у листівках

Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
фото з відкритих джерел
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
фото з відкритих джерел
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Фото: УНІАН
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Фото: Pinterest
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Фото: Pinterest
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
Фото: Pinterest
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
Фото: Pinterest
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
Фото: Pinterest
Стрітення Господнє 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
Фото: Pinterest

Теги: свята релігія православна церква свято календар

