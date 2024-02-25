«Хай потім не ображаються, що ми проявили характер». Кулеба прокоментував блокаду кордону

Нинішня ситуація на кордоні з Польщею дуже складна, і дуже проста водночас

Україна буде «жорстко» захищати свої економічні інтереси. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Голосу Америки, прокоментувавши ситуацію на польсько-українському кордоні.

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Кулеба зазначив, що нинішня ситуація на кордоні з Польщею дуже складна, і дуже проста водночас. Складна вона, за словами міністра, бо відповідальність за проблеми європейських фермерів намагаються скинути на Україну.

«Чомусь інші країни не говорять про російське зерно, яке надходить на європейський ринок. Чомусь з ним ніхто не бореться. Чомусь ніхто не бореться з зерном з-поза Європи, яке у величезних обсягах надходить на ринок Європи. І от розкрутили одну тему, що в усьому винна Україна. І це переконання існує на рівні цих протестувальників», – пояснив міністр.

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Дмитро Кулеба наголосив, що урядам відповідних країн потрібно передусім «чесно говорити зі своїми фермерами, що проблема набагато ширша і не треба все звалювати на Україну».

«Ми не є, не були й не будемо якимось цапом-відбувайлом, який терпітиме всі ці безпідставні нападки. І де треба, будемо діяти жорстко, і нехай потім не ображаються, що ми проявили характер. Ми будемо жорстко захищати свої економічні інтереси. Це складна частина», – запевнив очільник МЗС.

Водночас, «проста частина» полягає у тому, що уряди Польщі та України працюють над розв'язанням проблеми.

«Бо цей конфлікт нікому не потрібен. І є щире бажання уникати будь-яких загострень. Ми розуміємо, що далі будуть додаткові провокації, і російські агенти цю всю історію будуть нагнітати. Тому треба тримати голову холодною й ухвалювати швидко рішення, які дозволять заспокоїти ситуацію», – пояснив Кулеба.

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Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба 22 лютого зустрівся у Варшаві з керівником Кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою Комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем. Представники країн обговорювали блокаду кордону.

До слова, Україна розробила «План взаємопорозуміння» з п'яти кроків, який націлений на деблокаду кордону з Польщею. Зокрема, пропонується створити тристоронній штаб.