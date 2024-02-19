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Скільки чоловіків призовного віку перебувають «у тіні»: інфографіка

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки чоловіків призовного віку перебувають «у тіні»: інфографіка
Велика кількість чоловіків перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер
фото з відкритих джерел

Стало відомо, скільки чоловіків призовного віку перебувають «у тіні»

В Україні наразі проживає теоретично 11,1 млн чоловіків, які підлягають мобілізації, але близько 950 тисяч громадян перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер. Вони офіційно не працевлаштовані, не платять податки та не служать в армії, пише «Українська правда».

Повідомляється, що понад мільйон чоловіків станом на січень 2024 року служать у різних структурах Сил оборони України, тобто близько 11% від всіх військовозобов'язаних. Майже 3 млн чоловіків залишились на окупованих з 2014 року територіях – у Криму, а також частинах Луганської та Донецької областей. Ще близько мільйона громадян – за кордоном, а щонайменше 1,5 млн мають статус особи з інвалідністю.

Скільки чоловіків призовного віку перебувають «у тіні»: інфографіка фото 1
інфографіка: pravda.com.ua

Тому реальній мобілізації підлягають лише дві категорії чоловіків – це орієнтовно 4,5 млн українців. Перша – близько 2,8 млн офіційно працевлаштованих чоловіків та майже 600 тис активних підприємців. Друга – чоловіки, які перебувають «у тіні». Їх налічується майже 950 тис.

Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що у тилу мають працювати на одного мобілізованого чотири-п'ять людей. Тому необхідно забронювати від мобілізації до 2 млн громадян, аби мобілізувати 500 тис.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. Голова економічного комітету Дмитро Наталуха наголосив, що український бізнес готовий платити за співробітників, від яких залежить їхня економічна модель, але наразі нема механізму.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.

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Теги: податки мобілізація військовозобов'язаний

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