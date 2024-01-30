Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України
Під час зустрічі в Пентагоні Остін і Столтенберг підкреслили значення єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України
Глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Під час зустрічі в Пентагоні Остін і Столтенберг підкреслили значення єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.
Генеральний секретар НАТО та глава Пентагону також обговорили зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, прийнятих на Вільнюському саміті 2023 року.
Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.
Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР.
Під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України.
До слова, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою.
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