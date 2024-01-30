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Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України

Діана Гасюк
glavcom.ua
Остін обговорив зі Столтенбергом збільшення виробництва зброї для потреб України
Глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Під час зустрічі в Пентагоні Остін і Столтенберг підкреслили значення єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України

Глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Під час зустрічі в Пентагоні Остін і Столтенберг підкреслили значення єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.

Генеральний секретар НАТО та глава Пентагону також обговорили зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, прийнятих на Вільнюському саміті 2023 року.

Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР.

Під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України. 

До слова, адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на американському кордоні з Мексикою. 

Теги: США НАТО Україна Єнс Столтенберг Адміністрація Президента

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