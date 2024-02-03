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ЗСУ пояснили, чому наступ росіян не можна недооцінювати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ пояснили, чому наступ росіян не можна недооцінювати
Навесні росіяни не відмовиться вести бойові дії в Україні і вже накопичують сили
фото з відкритих джерел

Ворог має на озброєнні потужні БпЛА, РЕБ і великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході РФ

Наступ російських військ на фронті не може тривати вічно. Однак ворога не можна недооцінювати, адже Україна все ще має справу з однією з потужних армій світу. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

«Противник не відмовиться вести бойові дії навіть цієї весни, оскільки продовжується формування і підрозділів, і підготовка резервів. Однак із того, що сказав Кирило Буданов, звичайно, наступ не може тривати вічно», – зазначив військовослужбовець.

Він пояснив, що для проведення наступальних дій ворогові потрібно залучити велику кількість особового складу, техніки, ресурсів та грошей. А наразі того, що росіяни зібрали, не вистачає, щоб просуватися далі. Натомість ЗСУ зараз використовують технічну перевагу, впроваджують інноваційність та нестандартний підхід до ведення бойових дій.

При цьому Євлаш наголосив, що противника не можна недооцінювати: «Так, ми можемо певним чином ним глузувати, але недооцінювати не варто. Все ж таки це залишається одна з потужних армій світу, яка має на озброєння потужні БпЛА в досить великій кількості, РЕБ, великі запаси техніки, яка зберігається ще на далекому сході Росії».

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що до початку весни наступальний потенціал ворога вичерпається повністю. 

За даними аналітиків ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. 

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

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Теги: наступ росія Україна війна ЗСУ

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