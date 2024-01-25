Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець назвав два пункти, через які «забракує» документ

Омбудсмен розповів про категоричні заперечення, які надав Мінобороні при написанні законопроєкта

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів, у якому випадку буде проти прийняття нового законопроєкту про мобилізацію. За його словами, це відбудеться, якщо у документі залишаться пункти про мобілізацію людей із інвалідністю III групи та надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування (ТЦК).

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За словами Лубінця, під час написання законопроєкту робоча група Міністерства оборони з ним консультується.

«Ми надали свої категоричні заперечення щодо мобілізації громадян з інвалідністю III категорії. Наскільки мені відомо, попередня була позиція, що вони готові це врахувати. Друге: я категорично проти надання додаткових повноважень територіальним центрам комплектування. Це військові підрозділи. Вони не мають права обмежувати права громадян України. Це якраз і є пряме порушення Конституції, про яке я казав», – підкреслив омбудсмен.

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Дмитро Лубінець наголосив, що в Україні є інші органи, які можуть впливати на громадян, які відмовляються від проходження військової служби.

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як відомо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.