Головна Країна Політика
search button user button menu button

ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву
фото: скріншот

Валерій Залужний: Ця цифра враховує покриття поточного військового комплекту, який виник, формування нових військових частин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало. Про це Залужний заявив в ефірі національного телемарафону. 

«Ми цю цифру сформували і на наступний рік. Ця цифра враховує покриття поточного військового некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести протягом наступного року», – зазначив Головнокомандувач.

Водночас Залужний заявив, що не може прокоментувати те, в які саме підрозділи потрібно мобілізувати ці 450 тис. осіб. «Це є військовою таємницею», – коротко сказав він.

Також Залужний прокоментував питання придатності чи непридатність до військової служби визначає ВЛК, а не група інвалідності. «У новому законопроєкті запропоновано, щоб залишилися два поняття - придатність чи непридатність до військової служби, й позбутися такого поняття як «обмежено придатний». Коли ми це визначимо, тоді ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати поняттями "інвалід другої/третьої групи». Ми з повагою ставимося до людей, які є цивільними, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть фізично воювати», - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

Читайте також:

Теги: Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву
ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
Безугла назвала особу, яка начебто наполягає на драконівській мобілізації
Уряд пропонує Раді запровадити електронні повістки
Уряд пропонує Раді запровадити електронні повістки
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів
Українська ППО ставатиме сильнішою: Зеленський закликав російських льотчиків визначитися (відео)
Українська ППО ставатиме сильнішою: Зеленський закликав російських льотчиків визначитися (відео)
Чим сильнішою буде ППО, тим менше російських чортів буде у нашому небі – Зеленський
Чим сильнішою буде ППО, тим менше російських чортів буде у нашому небі – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
41K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
14K
До полонених росіян прийшов Святий Миколай: реакція соцмереж (відео)
12K
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
11K
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Новий законопроєкт про мобілізацію: які обмеження чекають ухилянтів

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua