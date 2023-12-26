ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тис. людей? Залужний зробив заяву

Валерій Залужний: Ця цифра враховує покриття поточного військового комплекту, який виник, формування нових військових частин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало. Про це Залужний заявив в ефірі національного телемарафону.

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«Ми цю цифру сформували і на наступний рік. Ця цифра враховує покриття поточного військового некомплекту, який виник, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які можемо понести протягом наступного року», – зазначив Головнокомандувач.

Водночас Залужний заявив, що не може прокоментувати те, в які саме підрозділи потрібно мобілізувати ці 450 тис. осіб. «Це є військовою таємницею», – коротко сказав він.

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Також Залужний прокоментував питання придатності чи непридатність до військової служби визначає ВЛК, а не група інвалідності. «У новому законопроєкті запропоновано, щоб залишилися два поняття - придатність чи непридатність до військової служби, й позбутися такого поняття як «обмежено придатний». Коли ми це визначимо, тоді ми зрозуміємо, чи є сенс далі оперувати поняттями "інвалід другої/третьої групи». Ми з повагою ставимося до людей, які є цивільними, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які можуть фізично воювати», - додав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.