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Британська розвідка спростувала російський фейк про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британська розвідка спростувала російський фейк про мобілізацію
Розвідка вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість РФ
фото з відкритих джерел

Як повідомляє розвідка, у своїх зусиллях виконати мобілізаційний план РФ з квітня 2023 року дозволила випускникам шкіл підписувати контракт з армією

Заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням. Про це повідомило Міноборони Британії.

Британська розвідка нагадала заяву експрезидента Дмитра Медведєва, нині заступника голови Ради безпеки, про те, що до російської армії у 2023 році нібито приєдналися ще 500 тис. осіб.

«Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута», – зазначають аналітики.

Розвідка також вважає дуже ймовірним, що основний мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони й сільську місцевість.

Британська розвідка стверджує, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням
Британська розвідка стверджує, що заяви про поповнення російської армії у 2023 році на ще 500 тис. осіб є перебільшенням
фото: X/Ministry of Defence

«У своїх зусиллях виконати мобілізаційний план російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Останні дані, опубліковані «Медіазоною» та російською службою BBC, свідчать, що на війні загинули щонайменш п’ять росіян 2005 року народження», – йдеться в огляді. 

Нагадаємо, Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), розповів, що за період війни ЗСУ знищили до 90% особового складу професійних частин армії РФ. На його думку, це дуже потужний підрив. А те, що зараз наймається та мобілізується у Росії – додатковий ресурс, який не має ні рівня підготовки, ні злагодження.

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Теги: росія війна мобілізація британська розвідка росіяни

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