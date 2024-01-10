Головна Країна Політика
search button user button menu button

Комітет Третьякової пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Третьякової пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон
Комітет вирішив рекомендувати підготувати у найкоротший термін окремий законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової військової служби
фото з відкритих джерел

Третьякова рекомендувала Комітету з питань нацбезпеки підготувати інший законопроєкт, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК. Таку рекомендацію пропонує Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики Комітету з нацбезпеки, пише «Судово-юридична газета».

Комітет на основі урядового проєкту про мобілізацію підготувати новий законопроєкт з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики.

Зокрема Мінсоцполітики пропонує встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК в порядку, визначеному Міністерством оборони. Про це йдеться у висновку Комітету з питань соцполітики від 9 січня.

Так, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, який очолює народна депутатка Галина Третьякова, розглянув урядовий законопроєкт та рекомендував Комітету з питань нацбезпеки підготувати інший законопроєкт, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет соцполітики пропонує внести новий законопроєкт із врахуванням:

  • положень альтернативних законопроектів;
  • пропозицій Міністерства соціальної політики України, викладених у висновку Комітету;
  • вилучення положень, якими вносяться зміни до статті 25 Кодексу законів про працю.

Також Комітет вирішив рекомендувати підготувати у найкоротший термін окремий законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової військової служби і запропонувати головам депутатських фракцій та груп внести його на розгляд Верховної Ради.

Так, за версією Мінсоцполітики, треба переформулювати пропоновані проєктом норми щодо змін у законі про мобілізацію і визначити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, серед інших:

  •  усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, патронатні вихователі
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного) за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності (що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я) здійснювати такий постійний догляд;
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за нею
  • члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарськоконсультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за нею.

Особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Також Мінсоцполітики пропонує встановити у статті 23 Закону про мобілізацію (яка регулює відстрочку від призову), що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених цією статтею, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні, 10 січня, Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може закінчити попередній розгляд законопроєкту про мобілізацію. Парламент хоче змінити норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Теги: мобілізація населення парламент Галина Третьякова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошенко заявила, що вимагатимемо вилучення пунктів, які передбачають кримінальну відповідальність за неявку до військкомату
Закон про мобілізацію: Тимошенко розповіла, які пункти слід вилучити
6 сiчня, 16:30
В Україні не посилювали мобілізацію
Командування Сухопутних військ розповіло, чи посилять в Україні мобілізацію
4 сiчня, 11:04
Зузана Чапутова з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну
Президентка Словаччини підтримала надання зброї для України
3 сiчня, 08:59
«Страждати і розділяти біль, перемагати і програвати у війні мають всі, разом і поруч»
Бронь від мобілізація для багатих. Чому це дуже погана ідея
2 сiчня, 19:25
На думку Бідного, працівники ТЦК, роздаючи повістки в тренажерних залах, виконують свою роботу
Очільник Міністерства молоді і спорту прокоментував роздачу повісток в спортзалах
28 грудня, 2023, 20:42
Росіяни не бажають повертатись на батьківщину
Росіяни не хочуть повертатись на батьківщину: красномовна статистика
26 грудня, 2023, 08:59
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім спрогнозував, коли РФ посилить наступ на Авдіївку
21 грудня, 2023, 01:51
РФ дозволила жителям ТОТ голосувати без паспортів
Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
15 грудня, 2023, 05:53
Британські законодавці проголосували за законопроект про міграцію до Руанди
Британія висилатиме біженців до іншої країни. Парламент ухвалив суперечливе рішення
14 грудня, 2023, 09:16

Політика

Рада призначила голову Рахункової палати
Рада призначила голову Рахункової палати
Комітет Третьякової пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон
Комітет Третьякової пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон
Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
Громадянин Росії Богдан Львов поновився на посаді судді Верховного суду
Законопроєкт про мобілізацію: як зміняться норми про повістки та відстрочки
Законопроєкт про мобілізацію: як зміняться норми про повістки та відстрочки
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: Кулеба повідомив, що очікує Україна
Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: Кулеба повідомив, що очікує Україна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
75K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
58K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
21K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Сікорський попередив Конгрес США про наслідки у разі перемоги Путіна
15K
Голову «МЗС» Придністров'я викликають до Служби безпеки України

Новини

Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua