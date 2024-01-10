Комітет Третьякової пропонує встановити нові умови виїзду чоловіків за кордон

Третьякова рекомендувала Комітету з питань нацбезпеки підготувати інший законопроєкт, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають погоджувати виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК. Таку рекомендацію пропонує Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики Комітету з нацбезпеки, пише «Судово-юридична газета».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Комітет на основі урядового проєкту про мобілізацію підготувати новий законопроєкт з урахуванням пропозицій Мінсоцполітики.

Зокрема Мінсоцполітики пропонує встановити, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з ТЦК в порядку, визначеному Міністерством оборони. Про це йдеться у висновку Комітету з питань соцполітики від 9 січня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, який очолює народна депутатка Галина Третьякова, розглянув урядовий законопроєкт та рекомендував Комітету з питань нацбезпеки підготувати інший законопроєкт, який буде внесений на розгляд Верховної Ради членами Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет соцполітики пропонує внести новий законопроєкт із врахуванням:

положень альтернативних законопроектів;

пропозицій Міністерства соціальної політики України, викладених у висновку Комітету;

вилучення положень, якими вносяться зміни до статті 25 Кодексу законів про працю.

Також Комітет вирішив рекомендувати підготувати у найкоротший термін окремий законопроєкт щодо демобілізації військовослужбовців строкової військової служби і запропонувати головам депутатських фракцій та груп внести його на розгляд Верховної Ради.

Так, за версією Мінсоцполітики, треба переформулювати пропоновані проєктом норми щодо змін у законі про мобілізацію і визначити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, серед інших:

Будь ласка, читайте текст після реклами

усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, патронатні вихователі

члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім’ї другого ступеню споріднення (не більше одного) за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності (що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я) здійснювати такий постійний догляд;

члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за нею

члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарськоконсультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за нею.

Особи з інвалідністю можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Також Мінсоцполітики пропонує встановити у статті 23 Закону про мобілізацію (яка регулює відстрочку від призову), що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених цією статтею, погоджують виїзд за межі України у період дії воєнного стану з територіальними центрами комплектації та соціальної підтримки в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Раніше повідомлялося, що вже сьогодні, 10 січня, Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може закінчити попередній розгляд законопроєкту про мобілізацію. Парламент хоче змінити норми про повістки через електронну пошту та відстрочку для деяких категорій населення.