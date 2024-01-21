Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів, чи треба мобілізувати пів мільйона людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський відповів, чи треба мобілізувати пів мільйона людей
Зеленський дав інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News
фото: скриншот відео

Мобілізація людей в Україні потребує значних фінансових вкладень

Президент Володимир Зеленський наразі не бачить потреби в мобілізації до армії пів мільйона людей в Україні. Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

«Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей... Не тому, що мені хочеться якось відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, життя – це номер один. А друга історія – є відповідні дії, відповідні операції. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати», – сказав глава держави.

Він також пояснив, що мобілізація людей в Україні потребує багато фінансових вкладень.

«Я хотів би вам просто сказати, що це ще й гроші. Як би хто не ставився, всі ці фінанси точно не приходять від партнерів. Хочу, щоб всі розуміли – всі ці заробітні плати, на мобілізацію, на зарплати військових – дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський мобілізація війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, однією з важливих тем Ставки стало посилення ППО в Україні
Зеленський провів важливе засідання Ставки
9 сiчня, 16:28
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
12 сiчня, 21:00
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, як можна використати заморожені активи РФ
19 сiчня, 02:50

Політика

Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8255
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7306
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua