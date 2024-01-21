Зеленський відповів, чи треба мобілізувати пів мільйона людей

Мобілізація людей в Україні потребує значних фінансових вкладень

Президент Володимир Зеленський наразі не бачить потреби в мобілізації до армії пів мільйона людей в Україні. Про це він розповів в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News.

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«Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей... Не тому, що мені хочеться якось відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, життя – це номер один. А друга історія – є відповідні дії, відповідні операції. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати», – сказав глава держави.

Він також пояснив, що мобілізація людей в Україні потребує багато фінансових вкладень.

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«Я хотів би вам просто сказати, що це ще й гроші. Як би хто не ставився, всі ці фінанси точно не приходять від партнерів. Хочу, щоб всі розуміли – всі ці заробітні плати, на мобілізацію, на зарплати військових – дає український бюджет. Тому, коли ми говоримо про пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.