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Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія повідомив, яке рішення ухвалили депутати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія повідомив, яке рішення ухвалили депутати
Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
фото: glavcom.ua

Законопроєкт обговорювався на закритій нараді з військовим командуванням

Законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Але всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах», – уточнив Арахамія.

Він також повідомив, що законопроєкт обговорювався на закритій нараді з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував.

«Були присутні Головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання – законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Нагадую, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією», – зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій  Гончаренко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, 11 січня, Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня. 

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Теги: мобілізація Верховна Рада Давид Арахамія війна

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