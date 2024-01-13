Моряк відмовився мобілізовуватися. Суд оцінив цей вчинок

У суді обвинувачений наполягав, що відмовився від призову, але не ухилявся від проходження служби

Обвинувачений вини не визнав і заявив: повинен працювати у морі, щоб прогодувати родину

Южний міський суд Одеської області визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав три роки тюрми, які суд замінив на два роки іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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За матеріалами справи, у квітні обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію міста Южне, яка визнала його придатним до військової служби. При цьому військовозобов’язаний відмовився отримувати у ТЦК повістку про відправку до військової частини. Слідство вважало, що обвинувачений без поважних причин ухилився від призову і не прибув до місця збору мобілізованих. Такими діями він порушив порядок комплектування Збройних сил України.

У суді чоловік вини не визнав. Водночас наполягав, що відмовився від призову, але не ухилявся від проходження служби. Також обвинувачений підтвердив: пройшов ВЛК, після якої написав заяву про відмову від проходження військової служби, оскільки є моряком. Заявив, що повинен працювати у морі, щоб мати змогу прогодувати родину.

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Феміда допитала представників ТЦК, які розповіли: обвинувачений відмовився воювати. Він написав заяву про відмову, вказавши причину, що йому потрібно годувати сім’ю.

Ще пікантна деталь. Речовим доказом у цій справі слугував DVD-диск, на якому мала бути зафіксована відмова обвинуваченого від мобілізації. Однак під час дослідження виявилося, що диск пустий і на ньому є вірус.

Окрім умовного покарання, суд поклав на обвинуваченого низку обов’язків. Зокрема, моряк повинен повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання. Також йому заборонено виїжджати за межі України без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Як відомо, в Україні триває 689-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Як повідомляв «Главком», в Україні суди вважають, що засуджені за статею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (ст. 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.