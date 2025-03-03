Залужний отримав нову посаду

Валерій Залужний був призначений надзвичайним і повноважним послом України минулого року

Український посол став постпредом України при Міжнародній морській організації

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний став постійним представником України при Міжнародній морській організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №151/2025.

«Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом», – йдеться в документі.

Як відомо, Міжнародна морська організація – спеціалізована установа ООН, яка займається питаннями міжнародного судноплавства. Вона здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства у технічній сфері, забезпеченні охорони людського життя на морі, в галузі запобігання забрудненню моря і атмосфери з суден, встановленні режиму відповідальності за шкоду, завдану третім особам забрудненням з суден.

Штаб-квартира ІМО розташована в Лондоні. Членами організації є 174 держави.

Основні завдання IMO:

безпека судноплавства – розробка міжнародних стандартів для запобігання аваріям та катастрофам на морі;

запобігання забрудненню моря – регулювання викидів шкідливих речовин із суден;

юридичні питання – розробка міжнародних договорів та правил мореплавства;

полегшення морського транспорту – спрощення процедур і документів для перевезення вантажів.

Нагадаємо, попри закиди на адресу Києва з боку президента США Дональда Трампа, офіційний Лондон не послаблюватиме підтримку України. Про це повідомив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До слова, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний супроводжував короля Великої Британії Чарльза ІІІ до Центру досліджень травм Імперського коледжу Лондона.