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Британець знайшов оригінальний спосіб боротьби з ямами на дорогах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Світлини хлопця стали популярними у соцмережах
фото: dailystar.co.uk

Британцю так набридли вибоїни в його місцевості, що він вирішив взяти справу у свої руки

Британець Гаррі Сміт-Хеггет зізнався, що йому доводиться часто бачити дороги поганої якості у своєму місті. Тому хлопець вирішив оригінально підійти до проблеми їхнього ремонту. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

Гаррі почав активно висвітлювати проблеми ям на дорогах у своєму містечку Хершем та знімати ролики TikTok, які стали вірусними – зараз у хлопця майже 50 тис. підписників та понад 850 тис. лайків у соцмережі.

Чоловік розповідає, що в один момент його «дістала» бездіяльність місцевої влади, яка має відповідати за ремонт доріг. Тому він вирішив діяти – Гаррі почав купувати землю та кімнатні квіти, щоб заповнювати вибоїни на проїжджій частині.

Гаррі вперше оздобив вибоїни навколо свого будинку
Гаррі вперше оздобив вибоїни навколо свого будинку

«На моїй дорозі була одна вибоїна, я проїжджав повз неї щодня. Її просто ігнорували, і так тривало протягом кількох місяців. Ось тоді я подумав, що сам можу з цим впоратися, щоб змусити людей усміхнутися та переконатися, що ніхто не потрапить на цій дорозі до ями», – пояснив чоловік.

Він зняв кілька роликів у соцмережі, які стали вірусними у Британії, а користувачі почали активно писати, говорити про ями на дорогах у своїх містечках та запрошувати Гаррі допомогти їм.

Гаррі вирішив створити свою компанію HSH Services, почавши займатися «озелененням» доріг. Спочатку він посадив кілька рослин на своєму звичному маршруті, а потім зрозумів, що проблема вибоїн є практично у більшості міст Британії.

«Коли почав привертати до себе більше уваги в інтернеті з проблеми доріг, то люди запитували, чи можу приїхати і допомогти. Я отримую назви доріг, перевіряю їх, і якщо вони варті того, щоб посадити рослину, то я їду і роблю свою справу. Якщо ж ні, тоді переходжу до наступної», – розповідає він.

За словами Гаррі, він бачив ями «практично всюди». Чоловік нагадує, що торік у Британії було виявлено понад 413 тис. вибоїн на дорогах і на них витратили майже півмільярда фунтів, проте загалом результат залишається «незадовільним». Незважаючи на те, що місцева влада не коментує дії чоловіка, сам він отримує безліч позитивних відгуків від інших людей.

Раніше «Київавтодор» назвав реагент, який використовує для обробки доріг узимку. Зимою для ліквідації наслідків опадів дорожники використовують ропу – розчин солі, який дає можливість швидко розчинити лід та запобігти його утворенню.

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Теги: дороги ремонт чоловік квіти влада TikTok соцмережі Велика Британія

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