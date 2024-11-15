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«Особливі гості». Залужний розповів, з ким спонтанно зустрівся у Лондоні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Особливі гості». Залужний розповів, з ким спонтанно зустрівся у Лондоні
«Це наші діти!!! Саме вони, незважаючи на прохолоду, у гарненьких білих вишиванках освітили і зігріли цю величну будівлю. Сьогодні тут були особливі гості з Україною в маленьких серцях»
фото: facebook/vzaluzhnyi

Посол: Спонтанна зустріч була не довгою, але сповненою теплом і позитивом

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що під час відвідин Вестмінстерського палацу, він зустрів групу українських дітей на екскурсії. Зворушливою історією та щирими світлинами він поділився у соцмережах.

Залужний пригадав історію будівлі парламенту у Лондоні, більш відомої як Вестмінстерський палац, і наголосив, що захоплюється цим «шедевром архітекторів 19 століття». Посол додав, що завжди «затримує подих, приходячи сюди у дипломатичних справах».

Однак, за його словами, саме сьогодні «подиву не було меж».

«Надихнувшись роботою з британськими парламентарями, я як на крилах повертався величними коридорами до виходу. Раптом, перед моїми очима постала немала група дітей у вишиванках, які уважно слухали розповідь депутата британського парламенту. Я сповільнив рух і тихенько підійшов до них. Це наші діти!!! Саме вони, незважаючи на прохолоду, у гарненьких білих вишиванках освітили і зігріли цю величну будівлю. Сьогодні тут були особливі гості з Україною в маленьких серцях», – написав Залужний.

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фото: facebook/vzaluzhnyi

Посол додав, що спонтанна зустріч була не довгою, але сповненою теплом і позитивом.

Нещодавно український шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував спільне фото із генералом, нині послом України у Великій Британії, Валерієм Залужним. Водночас стало відомо, що Клопотенко та Залужний уклали у Лондоні «борщове» парі.

Раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик зустрілися на грі «Арсенал» – «Шахтар» у Лондоні. 

До слова, Україна веде переговори з Великою Британією про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тис. студентів для того, щоб за 20 років в Україні були «абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу». Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний

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Теги: Лондон Валерій Залужний Велика Британія посол діти

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