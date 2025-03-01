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«Підтримуємо вас і Україну». Стало відомо, як пройшла зустріч Стармера і Зеленського

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Підтримуємо вас і Україну». Стало відомо, як пройшла зустріч Стармера і Зеленського
Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни
фото: REUTERS/Kevin Coombs

«Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно»

У Лондоні 1 березня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC та Sky News.

«Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно», – заявив Стармер Зеленському.

Премʼєр Британії додав, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».

Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни.

Після коротких заяв Кір Стармер і Володимир Зеленський вирушили на приватну зустріч. Вона тривала близько години, після чого Зеленський покинув резиденцію премʼєра без подальших заяв.

Як відомо, на прохання уряду Великої Британії, король Чарльз III завтра, 2 березня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Кір Стармер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.  Президент України прибув до резиденції глави британського уряду на Даунінг Стріт, 10. Репортери намагалися запитати у Зеленського, чи може він «помиритися» з Трампом, але лідери зробили протокольне фото і зайшли в будівлю.

Також 2 березня у Великій Британії відбудеться Європейський оборонний саміт. Відомо, що Зеленський проведе переговори з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером і прем'єркою Італії Джорджею Мелоні.

До завтрашнього саміту приєднаються представники Франції, Німеччини, Данії, Італії, Туреччини та України. Після зустрічі Стармера з Дональдом Трампом до списку учасників додалися Нідерланди, Норвегія, Польща, Іспанія, Фінляндія, Швеція, Чехія та Румунія.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна переговори Кір Стармер

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