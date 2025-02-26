Головна Світ Політика
search button user button menu button

Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося
Делегати покинули засідання в Раді ООН з прав людини
фото: EPA

Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Великої Британії та Німеччини

Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини під час виступу представника Росії, висловлюючи таким чином підтримку Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Великої Британії та Німеччини. Тим часом місце США в Раді залишається порожнім після рішення Дональда Трампа вивести країну з організації.

«Наша підтримка України є залізною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН», – сказав британський посол в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі.

За даними агентства, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін у своїй промові звинувачував Україну в «грубих порушеннях основних прав людини» та русофобії.

Нагадаємо, у США законодавці від Республіканської партії намагаються добитися виходу Сполучених Штатів із ООН – мовляв, ця організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Дональда Трампа «Америка понад усе».

Читайте також:

Теги: ООН права людини Україна росія Франція Велика Британія Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оборонний концерн Rheinmetall підписав угоду з урядом Німеччини
Rheinmetall уклав контракт із Бундесвером на $271 млн
20 лютого, 13:28
В Україні інфляція прискорюється вже 8-й місяць поспіль
Про ВВП та місцеві реалії
19 лютого, 10:00
ППО — це пріоритетний запит української сторони
Норвегія закупить для України засоби ППО на понад €86 млн
14 лютого, 01:44
Зеленський: Є шлях, щоб знизити на 30 % ціну на топ 100 медичних засобів
Ціни на деякі ліки знизяться на 30%: Зеленський назвав дату
12 лютого, 22:13
«Дивитимусь на життєвий шлях кандидатів»
За кого голосувати на наступних виборах?
10 лютого, 12:26
У майбутньому мирному плані від Трампа є по-справжньому важливі речі
Дві важливі речі у мирному плані Трампа
8 лютого, 15:03
Американський дім у Києві був відкритий у 2015 році
Американський дім у Києві припинив роботу
6 лютого, 16:42
Інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа стала однією з найочікуваніших подій року
За лаштунками інавгурації Трампа. Український журналіст презентував авторський відеопроєкт
6 лютого, 12:12
Також триватиме подальше навчання українських пілотів, інженерного та технічного складу
Очікуємо на нову партію F-16 від Нідерландів у 2025 році – Умєров
31 сiчня, 22:45

Політика

Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин
Трамп підтвердив візит Зеленського до США для підписання угоди щодо копалин
Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося
Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося
Маск став на захист ультраправого Джорджеску, якого затримали румунські правоохоронці
Маск став на захист ультраправого Джорджеску, якого затримали румунські правоохоронці
В’язниця і заборона займатися політикою. Проросійський лідер боснійських сербів Додік отримав вирок
В’язниця і заборона займатися політикою. Проросійський лідер боснійських сербів Додік отримав вирок
Третій термін для Трампа? ЗМІ розповіли, як цю ідею просувають прибічники президента
Третій термін для Трампа? ЗМІ розповіли, як цю ідею просувають прибічники президента
«Грузинська мрія» подала законопроєкт про обмеження роботи ЗМІ
«Грузинська мрія» подала законопроєкт про обмеження роботи ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
49K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
15K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
9349
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua