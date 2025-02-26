Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини: що сталося

Делегати покинули засідання в Раді ООН з прав людини

Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Великої Британії та Німеччини

Десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини під час виступу представника Росії, висловлюючи таким чином підтримку Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Великої Британії та Німеччини. Тим часом місце США в Раді залишається порожнім після рішення Дональда Трампа вивести країну з організації.

«Наша підтримка України є залізною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до статуту ООН», – сказав британський посол в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі.

За даними агентства, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін у своїй промові звинувачував Україну в «грубих порушеннях основних прав людини» та русофобії.

Нагадаємо, у США законодавці від Республіканської партії намагаються добитися виходу Сполучених Штатів із ООН – мовляв, ця організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Дональда Трампа «Америка понад усе».