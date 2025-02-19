Британія розглядає можливість «закриття» неба над Україною після завершення війни

Для захисту неба британці можуть надати Україні значну кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони

Влада Британії не виключає залучення своїх військово-повітряних сил до патрулювання українського неба після завершення війни

Британські міністри обговорили способи надання гарантій безпеки для України без необхідності присутності великої кількості військ. Серед них патрулювання неба над Україною від можливих атак РФ після війни. Про це пише The Times з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що для захисту неба британці можуть надати значну кількість літаків, а також системи протиповітряної оборони для їхнього захисту.

«Теоретично десятки літаків «Тайфун» могли б перебувати в стані бойової готовності на випадок будь-яких російських атак, тоді як менші миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, для цієї місії можуть бути задіяні винищувачі Eurofighter Typhoon, які базуватимуться в Польщі. Операція нагадуватиме місію НАТО щодо захисту повітряного простору країн Балтії, яка вже багато років забезпечує безпеку регіону.

Одне з джерел натякнуло, що транскордонні атаки можна відстежувати за допомогою складних технологій, а не наземних військ.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення виконання можливої мирної угоди.

Стармер наголосив, що це рішення було ухвалене з усвідомленням усіх ризиків, оскільки йдеться про потенційну небезпеку для британських військовослужбовців. Він зазначив, що такий крок є частиною гарантій безпеки України, які Лондон готовий надати.