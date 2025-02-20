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Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
«У розмовах із британськими дослідниками та лікарями ми говорили про медицину, новітні дослідження та реабілітацію поранених»
фото: Telegram / Валерій Залужний

Залужний з Королем Британії відвідали інноваційний медичний центр

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний супроводжував короля Великої Британії Чарльза ІІІ до Центру досліджень травм Імперського коледжу Лондона. Про це посол повідомив на офіційних сторінках.

За його словами, у розмовах із британськими дослідниками та лікарями вони говорили про медицину, новітні дослідження та реабілітацію поранених: про те, як Велика Британія використовує свій досвід лікування бойових травм, здобутий в Афганістані та Іраку, щоб допомогти Україні.

«Але я бачив не лише бажання допомогти, а й готовність вчитися. Українські лікарі, парамедики, військові медики за ці роки війни здобули унікальний досвід, який стає важливим не тільки для нас, а й для всього світу. Україна, яка змушена щодня рятувати життя у надзвичайних умовах, стала лабораторією передової медицини. Ми не лише беремо – ми віддаємо, ділячись знаннями про тактичну медицину, організацію евакуації, лікування мінно-вибухових травм та реабілітацію ампутантів», – йдеться у дописі.

Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ фото 1
фото: Telegram / Валерій Залужний
Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ фото 2
фото: Telegram / Валерій Залужний

Залужний подякував Королю та всім «британським друзям» за підтримку.

Нагадаємо, попри закиди на адресу Києва з боку президента США Дональда Трампа, офіційний Лондон не послаблюватиме підтримку України. Про це повідомив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нещодавно у Лондоні відбулась значуща конференція Міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти і науки України. Особливу роль у ній відіграв посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Про це повідомив президент Одеської юридичної академії екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов.

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Теги: посол військові Велика Британія парамедики Україна президент Сергій Ківалов Валерій Залужний Лондон

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