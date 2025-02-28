Британець пережив зупинку серця та розповів про те, що побачив у потойбічному світі

Дейв Сінглтон: «Я помер і побачив неймовірне видіння в загробному житті»

Житель британського міста Ноттінгем пережив восьмихвилинну зупинку серця у 85 років. Після цього чоловік розповів, що побачив потойбічне життя, воно було настільки приємним, що йому не хотілося оживати. Про це інформує «Главком» із посиланням на Daily Mirror.

У британця Дейва Сінглтона з віком виникли проблеми із серцево-судинною системою. Його госпіталізували через уповільнення ритму серця. У лікарні серце пацієнта кілька разів зупинялося, але його вдалося щоразу реанімувати. Одна із зупинок тривала вісім хвилин. Прокинувшись, Сінглтон заявив, що бачив потойбічний світ.

«Я сидів у чудовому саду, залитим теплим сонячним світлом. Позаду мене була висока огорожа, і я чув голоси та сміх з іншого боку. Я знав, що там зібралися моя родина та друзі», – згадує він.

«Я знав, що все, що мені потрібно було зробити, – це обійти огорожу, щоб приєднатися до них, – додав він. – Проте я залишився на місці, бо мені було так комфортно, а краєвид на поля та пагорби вдалині був чудовим. Я був таким спокійним у чудовому місці. Я був щасливий і задоволений».

Сам Сінглтон зізнався, що йому було не дуже приємно отямитися, бо «одразу стало дуже галасливо». «Я повернувся, – пояснив Дейв, – відкрив очі й побачив групу зайнятого медичного персоналу навколо мене. Чесно кажучи, я не хотів повертатися, оскільки було дуже незручно та шумно».

На жаль, біда з його серцем на цьому не закінчилася. Дейв, який є художником за професією, каже, що його доводилося реанімувати ще кілька разів, і це було «наче його побив боксер-важковаговик». Проте чоловіка вдалося повернути до життя, і зараз він живе із кардіостимулятором.

Видання повідомляє, що від 10 до 20% людей, які були реанімовані, повертаютьсядо життя з історією про те, що вони пережили під час «потойбічних видінь» і стверджуючи, що бачили своє власне тіло з висоти.

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