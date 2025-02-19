Залужний виступив у Києві: говорив про фактори перемоги та у чому Україна відстає від РФ

Валерій Залужний вважає, що наразі питання виборів не є актуальним

Ексголовнокомандувач запевнив у незмінній підтримці з боку Лондона

Попри закиди на адресу Києва з боку президента США Дональда Трампа, офіційний Лондон не послаблюватиме підтримку України. Про це повідомив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на заході NV «Україна змінює світ. Діалоги про можливості».

«Позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають і з-за океану, і від урядовців США, залишається незмінною», – наголосив Залужний у відповідь на запитання про те, чи мав він час та можливість отримати реакцію британської сторони на слова Трампа.

Фактори перемоги

Під час свого виступу Валерій Залужний назвав чотири фактори, від яких, на його думку, залежить перемога України у війні.

Для успіху потрібна не лише сміливість, а й правильна стратегія, зауважив ексголовнокомандувач ЗСУ. За його словами, ключовими факторами є готовність самих українців до захисту, міжнародна підтримка, компетентне військове керівництво та ефективне управління.

Військові технології

Наразі, за словами Залужного, Україна відстає на полі бою від Росії в питаннях безпілотників на оптоволокні, масовому застосуванні керованих авіабомб та в кількості людського ресурсу.

Натомість нашій країні треба впроваджувати технології, у яких вона має перевагу. Серед таких задач ексголовнокомандувач ЗСУ назвав масштабування і нарощення безпілотної складової, активний розвиток роботизованих платформ і бойових наземних платформ.

Що буде з виборами

Щодо можливості його участі у виборах, то Валерій Залужний сказав, що питання виборів буде актуальним лише коли для цього будуть відповідні умови. Найголовніше зараз – це збереження Української держави, наголосив Залужний.

Нагадаємо, напередодні, 18 лютого, у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулася перша сесія переговорів між США та Росією. Главком повідомляв, що президент США Дональд Трамп після цього відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, Трамп стверджував, що президент Володимир Зеленський має дуже низький рейтинг підтримки.

Водночас опитування показало, що довіра українців до президента, навпаки, зростає – зокрема, на початку лютого 57% респондентів відповіли, що довіряють Зеленському (хоча у грудні таких було лише 52%).