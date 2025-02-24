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​«Професор з окопів», новий посол України в Угорщині Шандор відбув у Будапешт

Катерина Іванова
glavcom.ua
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​«Професор з окопів», новий посол України в Угорщині Шандор відбув у Будапешт
21 грудня, Зеленський призначив професора Федора Шандора послом України в Угорщині
фото: facebook.com/tourism.uz.ua

«Мої пріоритети суголосні з щоденною роботою великої дипломатичної команди України»

Надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор вирушив до Будапешта для виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Шандора у Facebook.

«Сьогодні ж з самого ранку я вирушаю в західному напрямку, до Будапешта, щоб вже не у пікселі, а як посол відстоювати інтереси України в Угорщині та розбудовувати добросусідство у Центральній Європі. Дякую за довіру Президенту України Володимиру Зеленському та Міністру закордонних справ Андрієві Сибізі. Для мене це честь, відповідальність та справа життя», – написав Шандор. 

Він зазначив, що його пріоритети суголосні з щоденною роботою великої дипломатичної команди України. 

«Це пріоритети країни у війні, яка прагне справедливого і сталого миру; України, яка впевнено прямує до ЄС і НАТО; держави, яка віддана реформам, верховенству права та правам людини, зокрема правам національних спільнот. Бачу потенціал українсько-угорської співпраці на всіх рівнях та зроблю все можливе, аби його використати на повну», – додав Шандор.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини у серпні 2023 року Петер Сійярто затвердив призначення Федора Шандора послом України.

У вересні 2023 року «Главком» поспілкувався із майбутнім послом. Той розповів, хто на його думку налаштовує українців та угорців одне проти одного, як його угорські побратими ставляться до політики Орбана, і чому в Україні не потрібна угорська автономія, але потрібне подвійне громадянство.

Однак, за ці півтора року Шандор так і не поїхав до Будапешту, адже не було указу президента України про призначення. «Главком» нещодавно звертався із запитом до МЗС України, проте у зовнішньополітичному відомстві не коментували ситуацію з призначенням посла до самого факту призначення. 

Та все ж, 21 грудня, Зеленський призначив професора Федора Шандора послом України в Угорщині.

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні. Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

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Теги: міністр посол Володимир Зеленський Facebook громадянство Угорщина

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