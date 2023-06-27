Засідання уряду: які питання будуть розглянуті

Очікується, що на засідання буде призначено першого заступника Запорізької ОВА

Кабмін готує низку кадрових перестановок

На сьогоднішньому засіданні, 27 червня, Кабінет міністрів має ухвалити низку кадрових рішень.

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Зокрема буде розглянуте питання про звільнення заступника міністра економіки Олександра Грибана. Плюс додатково готується перелік на звільнення за рішенням РНБОУ.

Також буде підняте питання ротації наглядової ради в «Укргазбанку». Очікується призначення першого заступника Запорізької ОВА.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо будівництва нових магістральних водогонів через підрив Каховської ГЕС. Це потрібно, щоб забезпечити жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця питною водою.

Також повідомлялося, що уряд створив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, який очолить глава МВС Ігор Клименко.

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