Уряд створив штаб з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Кабмін виділив 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді

Влада розгорнула в Херсоні три евакуаційні пункти

Кабінет міністрів України створив спецкомісію, яка буде займатися ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. Її очолить глава МВС Ігор Клименко. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, у штаб також увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

«Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1500 будинків підтоплено. Ми розгорнули в Херсоні три евакуаційні пункти. Залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація продовжується», – розповів Шмигаль.

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Також уряд виділив Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях майже 846 млн грн на забезпечення потреб регіонів у питній воді.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Після підриву водосховища під загрозою підтоплення опинилися 80 населених пунктів на Херсонщині, а влада регіону оголосила евакуацію в деяких районах. Відео, як українці залишають рідні домівки, з'явилися в мережі.