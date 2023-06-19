Зі звільнених П'ятихаток розпочалася евакуація населення

У П'ятихатках залишаються ще близько 20 людей

Люди переховувалися у підвалах, аби вберегти своє життя

Українським військовим вдалося евакуювати шестеро людей з села П'ятихатки Запорізької області, про звільнення якого стало відомо сьогодні. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

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За його словами, обласна військова адміністрація поки не має прямого доступу до населеного пункту, але військові зараз проводять там евакуацію.

«Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже евакуювали одну сім'ю, шестеро людей вже перебувають у більш безпечному місці», – уточнив чиновник.

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Він розповів, що зараз евакуйовані перебувають у легкому шоці, вони перебували у підвалах і «де тільки завгодно, щоб зберегти своє життя». При цьому у сім'ї двоє дітей.

Глава ОВА розповів, що у П'ятихатках залишаються ще близько 20 людей і їх планують евакуювати.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що бійці 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада визволили від російських окупантів населений пункт П'ятихатки Запорізької області. Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив звільнення населеного пункту та показав відео.