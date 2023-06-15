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Компенсація за знищене житло. Коли розпочнеться розгляд заявок

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Компенсація за знищене житло. Коли розпочнеться розгляд заявок
Наразі власники пошкодженого житла отримують компенсацію у вигляді коштів на його ремонт
фото ілюстративне

Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті

Уряд затвердив постанову про порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, і з 15 серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла. Про це повідомила голова партії «Слуга народу», народна депутатка Олена Шуляк.

«Подати заяву за знищені об’єкти нерухомого майна можна в електронній формі через «Дію» починаючи з 15 липня 2023 року. Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року», – написала вона.

Шуляк нагадала, що це друга черга державної програми «єВідновлення». Наразі власники пошкодженого житла отримують компенсацію у вигляді коштів на його ремонт. Друга черга програми дасть можливість власникам знищеного житла отримати кошти для фінансування будівництва будинків садибного типу, садового або дачного будинку, або житлові сертифікати на придбання нового будинку.

«Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира чи приватний будинок. Також можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості або ж інвестувати в будівництво нової квартири», – повідомила Шуляк.

Нагадаємо, що 18 березня президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю. 

10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», що передбачає надання допомоги власникам пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла.

Теги: війна житло уряд

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