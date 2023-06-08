Росія влаштувала чергову провокацію за допомогою Угорщини

Москва демонструє, що українці із Закарпаття мають завдячувати Угорщині за своє звільнення з полону

Групу українських військовополонених родом із Закарпаття було передано Росією Угорщині за участю Російської православної церкви. Про це повідомили на сайті РПЦ.

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«8 червня 2023 року в рамках міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони відбулася передача Угорщині групи українських військовополонених закарпатського походження, які брали участь у бойових діях», – йдеться в повідомленні.

І додали, нібито така передача відбулася на прохання угорської сторони та «з благословення патріарха Кирила». У цій акції нібито взяли участь голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ та радник Кирила.

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Українська сторона наразі офіційно не коментувала цього повідомлення. Але, як зазначили напередодні джерела видання «РБК-Україна», таке рішення не було узгоджене з Україною.

Співрозмовник видання розповів, що РПЦ та її патріарх Кирило (Гундяєв) мали передати Угорщині щонайменше 11 українських військовополонених. Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

«Передача військовополонених жодним чином не узгоджена з Україною, а її доцільність пояснюється «закарпатським походженням» військових. Важливо розуміти, що всі згадані військові – українські громадяни, а тому переміщення їх в будь-яку третю країну неможливо без згоди та безпосередньої участі України», – сказало джерело.

Співрозмовник додав, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції. А патріарх Кирило намагається використати авторитет інших держав та міжнародну репутацію Мальтійської служби допомоги. Також Росія вкотре має намір розіграти так звану «угорську карту» й актуалізувати уявні проблеми начебто «закарпатського сепаратизму». Така передача може мати ще одну мету – делегітимізацію самого процесу обміну військовополоненими, адже це безконтрольна передача українських військових іншим країнам, хоча й начебто за посередництва відомої організації.

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Раніше повідомлялося, що архієпископ УПЦ МП Іона (Черепанов) вважає, що підрив Каховської ГЕС – це нібито знак від бога за те, що з Києво-Печерської лаври виселяють Московський патріархат.

Також предстоятель РПЦ патріарх Кирило позбавив сану протодиякона Андрія Кураєва, який неодноразово виступав з критикою війни проти України, російської влади та керівництва РПЦ.

Нагадаємо, що Богослов Андрій Кураєв прокоментував маніпулятивну проповідь Московського патріарха Кирила (Гундяєва) у якій він намагався виправдати вторгнення російських окупантів в Україну.