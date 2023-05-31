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Зеленський може приїхати на саміт НАТО, але є умова – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зеленський може приїхати на саміт НАТО, але є умова – Financial Times
Стало відомо про умову Зеленського для поїздки на саміт НАТО
фото з відкритих джерел

Зеленський ясно дав зрозуміти лідерам НАТО, що він не приїде на саміт у Вільнюсі без дорожньої карти щодо вступу в альянс

Український лідер Володимир Зеленський дав зрозуміти НАТО, що його поїздка на липневий саміт у Вільнюсі відбудеться лише у випадку, якщо буде надано дорожню карт щодо вступу країни до альянсу. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела.

«Зеленський ясно дав зрозуміти лідерам НАТО, що він не приїде на саміт у Вільнюсі без конкретних гарантій безпеки та дорожньої карти щодо вступу в альянс», –  зазначило видання

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до колег із країн-членів НАТО, закликавши їх забезпечити гарантії безпеки на шляху Києва до альянсу. Крім того, за його словами, на липневому саміті мають бути зміцнені інституційні зв'язки між Україною та організацією.

Нагадаємо, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала «тих, хто може» надати Україні далекобійне озброєння. Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі.

У промові фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців «стільки, скільки це необхідн». «Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів», – сказала вона. Фон дер Ляєн сказала, що члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом представляють стримування агресії «через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії». За її словами, важливим є те, що «друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі».

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Теги: міністр саміт Володимир Зеленський озброєння Дмитро Кулеба

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