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Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили спрогнозували, скільки літаків F-16 партнери виділять Україні
У арсеналі радянської техніки України зараз чотири типи основних літаків
фото ілюстративне

Літаки будуть передаватися підрозділами

Україна може отримати від західних партнерів кілька десятків літаків F-16. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, західні партнери не будуть передавати літаки поштучно. Ці літаки будуть передаватися підрозділами. Офіційно підрозділи це щонайменше ескадрилья. В українському варіанті це 12+ літаків. «Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань», – уточнив Ігнат.

Він також нагадав, що в арсеналі радянської техніки України зараз чотири типи основних літаків: СУ-24, СУ-25, МіГ-29 та СУ-27. Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна готова посилити військову підтримку України та навчати українських пілотів на сучасних літаках. 

Також президент України Володимир Зеленський на сесії саміту G7 заявив, що коли Україна отримає американські винищувачів F-16 – це стане історичним моментом для Європи та світу. Це визначить глобальну архітектуру безпеки.

Теги: літак Володимир Зеленський Україна президент винищувач

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