Глава Єврокомісії закликала союзників надати Україні далекобійне озброєння

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців «стільки, скільки це необхідно»

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала «тих, хто може» надати Україні далекобійне озброєння. Про це вона сказала під час виступу в середу на форумі Globsec у Братиславі, пише на The Guardian.

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У промові фон дер Ляєн наголосила, що необхідно стояти міцно на боці українців «стільки, скільки це необхідн».

«Негайною потребою, і ви це знаєте, є військова допомога, щоб підтримувати зусилля українських збройних сил. Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів», – сказала вона.

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Фон дер Ляєн сказала, що члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом представляють стримування агресії «через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії». За її словами, важливим є те, що «друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі».

«Ті, хто можуть, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення», – додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ, щоб відзначити День Європи.