Зеленський пояснив, чому українці 9 травня святкуватимуть День Європи

Глава держави: «Зло повернулося»

Багато років тому на нашому континенті була встановлена традиція святкування Дня Європи для відзначення досягнутих миру та єдності. Сьогодні єдність на нашому континенті наближає і Україну до відзначення цього свята. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

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«Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але в рашистів та сама мета, що була в нацистів: поневолення або знищення. І так само, як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього, спираючись на спільну силу народів вільного світу», – йдеться в повідомленні.

Глава держави наголосив, що щороку відзавтра 9 травня Україна буде вшановувати історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм.

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«Це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років російської агресії та вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах. Це буде День Європи – нашої союзниці. Це буде День Європи – нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде», – додав він.

Як повідомлялося, Зеленський постановив установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

Президент також пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня.