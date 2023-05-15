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Міцні обійми та гелікоптер: Зеленський зустрівся із прем'єром Британії Сунаком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міцні обійми та гелікоптер: Зеленський зустрівся із прем'єром Британії Сунаком
фото: Ріші Сунак/Твіттер

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським

Сьогодні, 15 травня, президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великої Британії вже зустрівся з прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком. Про це Сунак повідомив у Twitter.

Британський прем'єр опублікував фото обіймів із Зеленським, написавши «З поверненням».

Зазначимо, що Зеленський прилетів до Великої Британії на гелікоптері.

Як повідомлялося, Велика Британія надішле українським захисникам сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км. Військова допомога надійде найближчив часом, оскільки Україна готується до контрнаступу.

Також повідомлялося, що сьогодні, 15 травня президент України Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до Великої Британії. 

 
 

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна гелікоптер президент Ріші Сунак

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