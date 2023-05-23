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Створення в Україні корпусу морської піхоти – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Створення в Україні корпусу морської піхоти – звернення Зеленського
президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «головне завдання нашої держави – саме у зміцненні України та посиленні нашої оборони»

Сьогодні було оголошено про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти. Про це ввечері 23 березня повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

Сьогодні президент України побував на Донеччині, на передових позиціях – у районі Вугледара й Марʼїнки. Він мав честь привітати наших морпіхів з їхнім професійним святом, Днем морської піхоти України.

«Сьогодні саме на передовій було правильним оголосити про створення в Україні корпусу морської піхоти. До наявних наших підрозділів будуть додані й нові бригади морської піхоти – і ми забезпечимо їх сучасною зброєю й технікою.
Власне, ця поїздка на передову стала завершальним компонентом після багатьох зустрічей і переговорів із партнерами, які відбулися цими днями та в попередні тижні», – розповів зеленський.

Він вручив державні нагороди воїнам і стрічки «За мужність та відвагу» найкращим підрозділам, які захищають саме цю частину фронту.

«Впевнений, ви пам’ятаєте ці підрозділи – часто у вечірніх зверненнях саме їм дякую за надзвичайні результати, які вони дають Україні в боях. Сьогодні нагородив їх особисто. Це 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 140-й окремий розвідувальний батальйон», – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що головне завдання нашої держави й сенс фактично кожної міжнародної комунікації полягає саме у зміцненні України, у посиленні оборони, у збільшенні можливостей воїнів і держави загалом.

«Кожен закордонний візит і майже кожні переговори дають Україні змогу стати сильнішою», – додав Зеленський.

Президент України також подякував 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського й зазначив, що цей підрозділ, б’ючись зараз, часто заслуговує на вдячність завдяки своїй силі та ефективності. 

«Воїни зі 137-го окремого батальйону морської піхоти – дякую сьогодні вам персонально – кожному бійцю! – за дуже хороші результати, яких досягаєте на передовій, – підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що мав честь подякувати також іншим підрозділам сил оборони, які б’ються саме на найжорстокіших напрямках. Серед них: 

  • 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ»;
  • 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка;
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон;
  • 5-та окрема Слобожанська бригада Національної гвардії, яка воює на Луганщині разом з іншими підрозділами сил оборони.
Теги: переговори державні нагороди президент Володимир Зеленський

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