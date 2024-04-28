Зеленський наказав заарештувати Залужного: росіяни вигадали фейк

Такий фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році

Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейк про те, що президент України Зеленський віддав наказ заарештувати колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через політичну конкуренцію. Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Зокрема росіяни заявляють, що Зеленський віддав наказ СБУ тримати Залужного під посиленою охороною.

«Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського», – йдеться в повідомленні.

Насправді, ніхто Залужного не брав під арешт, а призначили після його звільнення з посади головкома 8 лютого 2024 року послом у Велику Британію. Такий фейк – це чергова спроба пропаганди підживити наратив про «конфлікт Зеленського і Залужного».

Нагадаємо, після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у соцмережах почали поширювати рекламу фейкових сайтів «Залужний2024». Ці сайти створені анонімами та ведуть на анонімні телеграмботи, які збирають інформацію від користувачів. Вони вимагають надіслати особисті дані, адресу або записатися у якісь організації.

Раніше російські пропагандисти запускали фейк про те, що нібито головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на тлі чуток про свою відставку «підбурює військових до державного перевороту».