Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента

«Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше», – Сирський

Олександр Сирський: «У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо»

Президент Володимир Зеленський, очевидно, мав «вагомі причини» для того, аби відправити у відставку головнокомандувача Валерія Залужного, а обов'язок військових – виконувати накази.. Про це заявив генерал-полковник Олександр Сирський, коментуючи своє призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, в інтерв'ю «Укрінформу».

«У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі.

Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді», – зазначив Сирський.

Сирський запевнив, що «всі знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника».

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову». Він заявив, що прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.