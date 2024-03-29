Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
«Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше», – Сирський
фото: Олександр Сирський/Телеграм

Олександр Сирський:  «У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо»

Президент Володимир Зеленський, очевидно, мав «вагомі причини» для того, аби відправити у відставку головнокомандувача Валерія Залужного, а обов'язок військових – виконувати накази.. Про це заявив генерал-полковник Олександр Сирський, коментуючи своє призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ,  в інтерв'ю «Укрінформу».

 «У військових є один обов’язок – ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, – це означає, що ці причини – вагомі.

Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді», – зазначив Сирський.

Сирський запевнив, що «всі знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника».

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Головнокомандувач Валерій Залужний опублікував допис в якому повідомив, що провів з президентом Володимиром Зеленським «важливу та серйозну розмову». Він заявив, що прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Читайте також:

Теги: Валерій Залужний Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
Не робіть з Залужного кумира, але й не робіть з нього ухилянта
10 березня, 07:20
«Якщо Захід дозволить Україні програти війну, то зростає загроза ширшої війни», – застеріг Джеймс Шерр під час виступу на Київському безпековому форумі
Джеймс Шерр: Посол і президент – не ті ролі, які підходять Залужному геополітика
26 березня, 10:15
Сирський поділився висновками після трьох днів роботи на східному фронті
Сирський після трьох днів на сході натякнув на кадрові зміни у війську
2 березня, 10:40
Безугла заслужила подарунок
Офіцер-морпіх приготував «подарунок» для Безуглої
2 березня, 18:59
Втрати Росії вже майже неможливо оцінити
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади опублікував моторошні фото з Авдіївки
2 березня, 20:06
Розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів для призначення Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії
Процедуру щодо призначення Залужного послом у Британії запущено – Офіс президента
9 березня, 20:02
Євлаш проходив службу в командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю
Сирський призначив нового речника Повітряних сил
18 березня, 18:03
Причиною зменшення інтенсивності атак на Авдіївському напрямку може бути перегрупування сил противника
ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Авдіївському напрямку
23 березня, 17:48
Сирський показав, як українські захисники знищують ворога (відео)
Сирський показав, як українські захисники знищують ворога (відео)
Вчора, 12:36

Політика

Чи є потреба в мобілізації 500 тис. військових: відповідь Сирського
Чи є потреба в мобілізації 500 тис. військових: відповідь Сирського
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
«Ми всі – з Кривого Рогу». Нова шефиня Рахункової палати розповіла про дружбу з Зеленськими
«Ми всі – з Кривого Рогу». Нова шефиня Рахункової палати розповіла про дружбу з Зеленськими
Україна вдвічі ближча до розблокування кордону з Польщею – міністр агрополітики
Україна вдвічі ближча до розблокування кордону з Польщею – міністр агрополітики
Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода
Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода
Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ
Керівник «Дії» мобілізувався до ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
56K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
37K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
14K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
12K
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
11K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua