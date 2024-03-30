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Теракт під Москвою. Росіяни вигадали фейк із марками від «Укрпошти»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Теракт під Москвою. Росіяни вигадали фейк із марками від «Укрпошти»
Фото фейкових марок, які поширюють пропагандисти
фото: Центр протидії дезінформації

Влада спростувала чергову вигадку ворога

Російські пропагандисти поширюють фейкові фото поштових марок від нібито «Укрпошти», на яких зображена охоплена вогнем концертна зала «Крокус Сіті Хол», у якій нещодавно стався теракт. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Фейкороби демонструють підроблені фото марок від начебто «Укрпошти», на яких намальований «Крокус Сіті Хол», і міститься напис «Розплата невідворотна».

Центр протидії дезінформації наголосив, що ці марки є фейковими і не мають жодного стосунку до «Укрпошти».

Нагадаємо, наразі відомо про 139 загиблих унаслідок теракту у музичному центрі «Крокус сіті хол», 120 з них опізнано. Розбір конструкцій, що обвалилися, завершено.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. 

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

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Теги: росія пропаганда фейк теракт Укрпошта

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