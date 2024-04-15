Центр протидії дезінформації співпрацюватиме з TikTok, щоб боротися з пропагандою РФ

Раніше Центр протидії дезінформації склав список TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду

Центр протидії дезінформації з TikTok блокуватимуть доступ до пропагандистських каналів в Україні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі. Про це повідомляє пресслужба центру.

Цей крок став наслідком публікації Центру протидії дезінформації списку TikTok-каналів, які активно поширюють ворожу пропаганду. Наразі Центр протидії дезінформації активно співпрацює з TikTok, щоб блокувати доступ до цих каналів на території України.

Нагадаємо, в Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок Х (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ.

Зазначимо, у 2024 році «мирні переговори» – це топ-тема російської пропаганди.

До слова, проросійські націоналістичні партії отримують високі результати у Франції, Німеччині та інших країнах, тому Кремль зацікавлений у посиленні своїх меседжів. Зокрема, йдеться про фейк, що через два роки після повномасштабного вторгнення бажання Заходу надавати допомогу Києву начебто зменшується.