Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі
Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас
фото з відкритих джерел

Через повінь у Техасі загинули щонайменше 69 людей

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акаунт Трампа у Truth Social та службу новин CNN.

Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас. Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі фото 1

«Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату», – додав він.

За даними CNN, підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) було розгорнуто у Техасі після того, як Трамп підписав документ.

Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі фото 2

«Берегова охорона США використовує два гелікоптери в районі Льяно, штат Техас, і допомагає двома гелікоптерами та трьома літаками C-144, оснащеними тепловізійними камерами, у пошуку ще тих, хто вижив», – повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, підтвердивши, що 850 людей вдалося врятувати.

Тим часом кількість загиблих від повені склала вже 69 осіб, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр – 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти – мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору «Містик». Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.

Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі фото 3

Раніше повідомлялося, що у Техасі триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як раптова повінь забрала життя щонайменше 24 людей. Доля десятків дітей, які зникли безвісти з літнього християнського табору «Містик» поблизу міста Керрвілл досі залишається невідомою.

У центрально-південному Техасі повінь сталася у п’ятницю, 4 липня, вздовж річки Гвадалупе.

Читайте також:

Теги: США повінь надзвичайний стан Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль завдав масованого удару по Ірану
Удар Ізраїлю по Ірану. Що означає ця війна для України?
13 червня, 08:51
Путін послав Трампа. Що далі?
Путін послав Трампа. Що далі?
3 липня, 21:37
Адміністрація Трампа здобула перемогу у протистоянні з Associated Press за доступ до президента
Суд дозволив Трампу не пускати журналістів до Овального кабінету та борту Air Force One
7 червня, 03:59
Кар'єра журналіста BC News Террі Морана під загрозою
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
9 червня, 16:58
Навроцький запросив президента Трампа до Польщі та отримав запрошення на зустріч у Білому домі
Навроцький запросив запросив Трампа до Польщі
10 червня, 21:27
Трамп різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, відмовився від планів скасування санкцій проти Ірану та заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану
Сенат США підтримав Трампа у питанні військової політики щодо Ірану
28 червня, 07:15
Брюс: Тегеран повинен без зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ
США закликають Іран відновити співпрацю з МАГАТЕ
3 липня, 04:16
Шериф округу Бревард Уейн Айві попередив агресивних мітингувальників на тлі протестів у США
«Вб’ємо вас». Шериф з Флориди виступив із жорсткою заявою до мітингувальників
13 червня, 09:42
Президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін перед двосторонньою зустріччю у 2018 році
Ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії
Вчора, 16:59

Соціум

Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі
Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі
У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися
У Балтійське море впав вертоліт, сімом пасажирам вдалося врятуватися
У турецькому курортному місті лев утік із зоопарку та напав на чоловіка
У турецькому курортному місті лев утік із зоопарку та напав на чоловіка
Американський генерал розповів про вдачу Трампа та порадив, як українцям схилити його на свій бік
Американський генерал розповів про вдачу Трампа та порадив, як українцям схилити його на свій бік
В Італії батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу
В Італії батько роками тримав двох дітей у лісовій хатині, побоюючись коронавірусу
Британський полковник розповів, яка країна має найкращу в світі систему ППО
Британський полковник розповів, яка країна має найкращу в світі систему ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
37K
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
5279
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5223
Пішла з життя легендарна українська шахістка
4204
Покровськ: аналітики ISW спрогнозували плани окупантів

Новини

Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Сьогодні, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua