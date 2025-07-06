Трамп оголосив надзвичайний стан у Техасі

Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас

Через повінь у Техасі загинули щонайменше 69 людей

Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керр штату Техас, де через масштабну повінь вже загинуло 59 осіб. Загалом стихійне лихо забрало в Техасі вже щонайменше 69 життів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на акаунт Трампа у Truth Social та службу новин CNN.

Трамп заявив, що він підписав декларацію про масштабне стихійне лихо для округу Керр, штат Техас. Президент визнав, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

«Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату», – додав він.

За даними CNN, підрозділи Федерального агентства з керування у критичних ситуаціях (The Federal Emergency Management Agency, FEMA) було розгорнуто у Техасі після того, як Трамп підписав документ.

«Берегова охорона США використовує два гелікоптери в районі Льяно, штат Техас, і допомагає двома гелікоптерами та трьома літаками C-144, оснащеними тепловізійними камерами, у пошуку ще тих, хто вижив», – повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США, підтвердивши, що 850 людей вдалося врятувати.

Тим часом кількість загиблих від повені склала вже 69 осіб, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр – 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти – мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору «Містик». Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.

Раніше повідомлялося, що у Техасі триває масштабна пошуково-рятувальна операція після того, як раптова повінь забрала життя щонайменше 24 людей. Доля десятків дітей, які зникли безвісти з літнього християнського табору «Містик» поблизу міста Керрвілл досі залишається невідомою.

У центрально-південному Техасі повінь сталася у п’ятницю, 4 липня, вздовж річки Гвадалупе.